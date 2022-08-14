Çelik: Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır

DHA

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'li Kaftancıoğlu'nun, "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" sözleriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek, "Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur. Milli iradeyle kavgalı bu zihniyet, daha önce de 'Erken seçimle veya başka bir şekilde' iktidarı devirmekten söz ederek, demokrasi düşmanı müdahale çağrısında bulunuyordu. Seçimle iktidar değişimi nasıl olur herkes biliyor. Seçim dışında neyi kastettikleri ise asıl niyetleridir" dedi.

'CHP'NİN NET TAVIR ALMASI GEREKİR'

Demokratik söylemin arkasında sinsi bir oyun oynandığını vurgulayan Çelik, "Gerçek demokrasi sınavlarında ise sürekli sınıfta kalıyorlar. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir. Cumhurbaşkanı'mıza muhalefet diliyle değil; Yassıada diliyle hitap etmek, demokratik siyasetin namusuna kastetmektir. Yassıada zihniyeti ile arasına mesafe koyamayanlar, Cumhuriyetten, demokrasiden ve milli iradeden söz edemez. Yassıada zihniyetine yaslanarak, sözde demokrat görünmeye çalışanların bu süreçlere ilkesel değil; keyfi yaklaştıkları ortadadır. CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir. Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır. Partimizin kuruluş yıl dönümünde bir kere daha ilan ediyoruz ki; millet egemenliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi milli iradeye saygısızlık yapan dikta zihniyetine karşı korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.