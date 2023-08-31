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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çelebi Yer Hizmetleri'nin satışı gündemde - İş-Yaşam Haberleri

        Çelebi Yer Hizmetleri'nin satışı gündemde

        Actera Group bünyesinde faaliyet gösteren, halka açık yer hizmetleri şirketi Çelebi Yer Hizmetleri için satış dahil stratejik seçenekler üzerinde çalışıldığı açıklandı. Stratejik seçenekler arasında satışın yanı sıra hızlandırılmış talep toplama ile ikincil bir halka arz da var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 15:59 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:09
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        Actera Group, yerli ve yabancı havayolları ile özel kargo şirketlerine yer hizmetleri, kargo, antrepo hizmetleri ve genel havacılık hizmetleri sunan Çelebi Yer Hizmetleri’nin stratejik alternatiflerinin değerlendirilmesi için çalışma başlattı.

        13 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI BULUNUYOR

        1958 yılında Türk hava taşımacılığının ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak kurulan Çelebi, 1996 yılından bu yana Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görüyor ve hisselerinin yüzde 10,09'u halka açık durumda bulunuyor.

        13.000'den fazla çalışanı bulunan, Türkiye, Almanya, Macaristan, Hindistan ve Tanzanya'da 40'tan fazla havalimanında faaliyet gösteren firmanın piyasa değeri 20.5 milyar TL (yaklaşık 770 milyon ABD Doları). Şirket, 2022 yılında 6.07 milyar TL hasılat, 2.17 milyar TL FAVÖK ve 1.15 milyar TL net kâr elde etti.

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        Actera, Çelebi Havacılık Holding'in yüzde 50 hissesini Şubat 2013'te Hollanda merkezli Zeus Aviation Services Investments B.V. aracılığıyla toplam 144 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

        Şirket kayıtlarına göre Çelebioğlu Ailesi ve Zeus Aviation Services tarafından ortaklaşa kontrol edilen yer hizmetleri şirketinde Çelebi Havacılık Holding'in yüzde 89,91 oranında hissesi bulunuyor.

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