13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya önceki gün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
UZUNKAYA TEBRİK ETTİ
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, son yıllarda birbirinden başarılı, terör, asayiş ve narkotik operasyonlarını yöneten İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve ekibini tebrik etti.
Operasyonel şubelerin müdürleriyle de toplantı yapan Celal Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlayan ve gece kartalları olarak başarılı çalışmalara imza atan yaklaşık 4000 bekçinin, görevlendirilmesine ve performansının ölçümüne yönelik oluşturulan “Bekçi Takip Sisteminin” diğer illerde de uygulanması gerektiğine ilişkin görüşlerini anlattı.
155 UZUNKAYA'NIN TELEFONUNA 3 SANİYEDE CEVAP VERDİ
Uzunkaya; ziyaret kapsamında denetimlerde de bulundu. Günlük 30 bin ihbarın geldiği 155 polis ihbar hattını arayan Uzunkaya’nın telefonuna 3 saniyede cevap verildi. Bu kadar kısa sürede çağrısına cevap verilmesini memnuniyetle karşılayan Uzunkaya bu sürenin bir rekor olduğunu söyledi.
SEÇİM TALİMATI
Ziyarette il emniyet müdür yardımcılarına da hitap eden Uzunkaya, yaklaşan seçimlerde alınması gereken tedbirlerle ilgili talimatlar verdi. Özellikle terör, asayiş ve narkotik konuları başta olmak üzere, adli görev yürüten şube müdürlerinden brifing aldı.
KGYS MERKEZİNİ İNCELEDİ
Uzunkaya ayrıca İstanbul’un 1900 noktadan 7600 adet (gece görüntü alabilen, full HD görüntüleri anlık olarak göndermeye elverişli) kamerayla 24 saat izlendiği KGYS'yi de (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ziyaret etti.
ŞEHİTLER ALBÜMÜ HEDİYE EDİLDİ
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şehitleri” anısına bastırılan albüm hediye edildi.
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