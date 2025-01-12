Çekya’nın Most kentinde bir restoranda çıkan yangında 6 kişi öldü

Çekya polisinin sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, Most kentindeki bir restoranda gece geç saatlerde yangın çıktığı belirtildi.

Yangında 6 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 8 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaralıların bir kısmının başkent Prag’a, bir kısmının ise yangının çıktığı kentteki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

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Polis, yangının büyük ihtimalle dikkatsizlikten çıktığını, olası bir kundaklama ya da terör eyleminin olmadığını ve içinde propan gazı bulunan tüpün patlaması sonucunda yangının meydana gelmiş olabileceğinden şüphelendiğini kaydetti.

Savcılığın olayın aydınlatılması için soruşturma başlattığı bildirildi.