Çekya’da şiddetli kasırga 3 kişinin ölümüne,150 kişinin yaralanmasına yol açtı

Güney Moravia İtfaiyesinden Çek basınına yapılan açıklamalara göre, en az 7 köyde ciddi hasar görüldü, birçok ev yıkıldı. Çöken binalar altında kalanlara yönelik arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.
İtfaiye yetkilileri, kasırga nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 150 kişinin çeşitli derecelerde yaralandığı bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Jan Hamacek, çok sayıda itfaiye, ambulans ve özel ekibin gönderildiği bölgeye yönelik bir kriz ekibi oluşturulacağını söyledi.
Fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden olan Hrusky'nin Belediye Başkan Yardımcısı Marek Babis, "Kasırga yerleşim birimimizin yarısını yerle bir etti. Geriye sadece evlerin duvarları kaldı. Kilisemiz ve okulumuzun çatısını da uçuran kasırga 100 yıllık ağaçları da devirdi. Durum korkunç." diye konuştu.
Uzmanlar, ülke tarihinin tespit edilen en güçlü kasırgası olduğuna işaret ederek, kasırganın 3 ya da 4 kuvvetinde olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
- Kasırgadan Türk tır şoförü de etkilendi
Öte yandan bölgede bulunan bir Türk tır şoförü de kasırga nedeniyle yaralandı.Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanan Türk vatandaşıyla irtibata geçildiğini, şoförün yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Bağış, ayrıca bu bölgede bulunan Türk şehitliğinin kasırgadan etkilenip etkilenmediğini belirlemek üzere elçilikten bir ekibin yarın kasırganın etkili olduğu Güney Moravia'ya gideceğini ifade etti.
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