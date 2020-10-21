Çekya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında yeniden karantina ilan edildi

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan karara ilişkin Sağlık Bakanı Roman Prymula, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde dışarı çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.
Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak karantina kapsamında market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatılacak.
İlk etapta 3 Kasım’a kadar geçerli olacak karantina sürecinde, aile bireyleri dışındaki kişilerle sosyal temasın tamamen sonlandırılması öngörülürken, iş, alışveriş ve doktor ziyaretleri gibi zaruri durumlara izin verilecek.
Açık alanlarda maske kullanımı zorunlu kılınırken, vatandaşların doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yapmalarına izin verileceği ancak en fazla iki kişinin birlikte hareket edebileceği vurgulandı.
Yaklaşık 10 milyonluk nüfusu olan Çekya’da son 24 saatte 11 bin 984 ile salgın sürecinde en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede toplamda 113 bin 219 vaka tespit edildi, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 eklenerek 1619’a ulaştı.
- Polonya, Avusturya ve Slovakya'da hızlı artış sürüyor
Polonya Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 40 yeni vaka görüldü. Bu sayının ülkede virüsün görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka olduğu bildirildi.
Toplamda 202 bin 579 vakanın tespit edildiği Polonya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 artarak 3 bin 851’e çıktı.
Avusturya makamlarından paylaşılan son bilgiler doğrultusunda, son bir günde 1958 ile en yüksek günlük vakanın tespit edildiği ülkede, toplamda virüs bulaşan kişi sayısı 69 bin 409’a, ölü sayısı ise 11 artarak 925’e yükseldi.
Son 24 saatte 2 bin 202 ile en yüksek günlük vakanın görüldüğü Slovakya'da, toplam vaka sayısı 33 bin 602’ye yükselirken 98 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
- Macaristan Adalet Bakanı’na Kovid-19 teşhisi
Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Macaristan'da son 24 saatte 1423 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 50 bin 180'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 artarak 1259'a yükseldi.
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