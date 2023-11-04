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        Haberler Yaşam Çekya'nın uydu vericiyle takip ettiği yavru leylek Türkiye'de

        Çekya'nın uydu vericiyle takip ettiği yavru leylek Türkiye'de

        Çekya'da, kanat sorunları nedeniyle doğaya dönemeyen engelli kara leylek çiftinin 2 yavrusundan birisi Türkiye'ye geldi. İlk kez Işıklı Gölü'nde görüntülenen yavru kara leyleğe 'Işık' adı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:04
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          Çek Cumhuriyeti Makov Yaban Hayatı Kurtarma İstasyonu´nda, kanat sorunları nedeniyle doğaya dönemeyen 'Tonda' ve 'Tonicka' isimli engelli kara leylek çiftinin 2022 yılında dünyaya gelen 4 yavrusundan 2'si, göçü tamamlayamayıp öldü.

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          Engelli çiftin bu yıl dünyaya gelen 2 yavrusuna göç yolculuklarında yine uydu verici ve halka takıldı. Doğu rotasına çıktıkları belirlenen yavru leyleklerden erkek olan Bulgaristan'a, dişi olan ise Slovakya, Macaristan, Romanya ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye ulaştı.

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          Halka numarası '68 VL' olan dişi yavru, 5 Ekim'de ulaştığı Türkiye'de Büyük Menderes Nehri´nin Işıklı Gölü ile buluştuğu alanda konakladı.

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          Kuş gözlemcisi Fikret Can ve Hana Kucerova'nın tespit edip bilgi vermesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından Işıklı Gölü'nde görüntülenen yavru leyleğe 'Işık' adı verildi.

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          Burada bir süre konaklayan yavru leylek, göç yolculuğuna devam etti. Tuz Gölü'nü geçen yavru leyleğin şu anda Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda olduğu belirlendi.

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          "BURADA ONU GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ"

          Tamer Yılmaz, engelli kara leylek çiftin 4 yavrusundan göçe çıkan 2 yavrusundan birinin Fas'ta diğerinin de İstanbul yolundayken Sırbistan'da hayatını kaybettiğini söyledi.

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          Engelli çiftin bu yıl dünyaya gelen 2 yavrusuna, göç yolculuklarını araştırmak, esaret altında büyüyen yavruların göç tehlikesinde nelerle karşılaştıklarını, başarıp başaramadıklarını belgelemek için verici takıldığını aktaran Yılmaz, "17 Ağustos'ta yolculuklarına başlayan 2 kardeş doğu istikametini seçti. Kardeşlerden biri Bulgaristan sınırları içerisinde konaklıyor ve sağlık durumu gayet iyi.

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          Diğeri ise Türkiye'yi tercih ederek, Işıklı Gölü'ne geldi. Buraya gelir gelmez kara leyleği beslenirken bulduk ve görüntülemeyi başardık. Geceleri ağaçların tepelerinde tünüyor, gündüzleri de sulak alanda beslenerek yaşamını devam ettiriyor. Gerçekten çok önemli ve ilginç bir hikaye bu. Onu görmek mutluluk verici.

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          Çek Cumhuriyeti'nden buraya kadar birçok zorluğu aşarak geldi, bundan sonra nasıl bir rota izleyecek bilemiyoruz. Daha sonraki zamanlarda veriler geldikçe bunu göreceğiz. Umarım sağlıklı şekilde başına bir şey gelmeden yaşamını devam ettirir" dedi.

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