Çekya'nın uydu vericiyle takip ettiği yavru leylek Türkiye'de

Diğeri ise Türkiye'yi tercih ederek, Işıklı Gölü'ne geldi. Buraya gelir gelmez kara leyleği beslenirken bulduk ve görüntülemeyi başardık. Geceleri ağaçların tepelerinde tünüyor, gündüzleri de sulak alanda beslenerek yaşamını devam ettiriyor. Gerçekten çok önemli ve ilginç bir hikaye bu. Onu görmek mutluluk verici.