Çekya, Kabil’deki diplomatlarını tahliye etti

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ABD, Afganistan'daki büyükelçilik personelini tahliye etmek için Kabil’e özel birlikler gönderirken diğer ülkelerden de art arda diplomatları tahliye etme kararı geliyor.

Kulhanek, "Diplomatlarımızın derhal Kabil Uluslararası Havalimanına tahliyesine karar verdim" açıklamasını Twitter üzerinden paylaştı. Afganistan'daki durumun çok ciddi olduğunu söyleyen Kulhanek, müttefiklerden gelen güncel bilgiler ve diplomatların tavsiyesi doğrultusunda bu kararı verdiğini açıkladı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban'ın ilerleyişine yönelik cumartesi günü yerel liderler ve uluslararası ortaklara yaptığı konuşmasında, ‘‘Vatanımı savunmaya devam edeceğim’’ açıklamasında bulunmuştu.