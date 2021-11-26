Çekya Devlet Başkanı tekrar hastaneye kaldırıldı!

İHA

10 Ekim tarihinden bu yana tedavi gördüğü Prag Merkez Askeri Hastanesi’nden (UVN) taburcu edilerek Lany’deki Başkanlık Köşkü’ne getirilen 77 yaşındaki Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası yeniden hastaneye kaldırıldı. Yakın zamanda 3’üncü doz aşısını olan Zeman’ın Covid-19 semptomlarının olmadığı bildirildi.

Başkanlık Sözcüsü Jiri Ovcacek yaptığı açıklamada, Zeman’ın Covid-19’a yakalandığını doğrulayarak, "Başkan Milos Zeman, öğleden sonra Lany'deki köşkte Covid-19 için test edildi. Ne yazık ki, son test pozitif çıktı" dedi.

Zeman’ın bugün kendi isteği ile hastaneden taburcu olmasının ardından Prag Merkez Askeri Hastanesi (UVN) tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Başkan ve ailesi ve çalışma ofisi, Başkan’ın sağlık durumu, gelişme tahminleri, olası riskler ve komplikasyonlar hakkında defalarca bilgilendirildi. Hastanemiz profesyonel bir sağlık ekibinin önderliğinde uzmanlaşmış bir tıbbi tesiste sağlanan en uygun bakımı önermeye devam ediyor ancak Başkan'ın sağlığındaki önemli iyileşme göz önüne alındığında, anayasal görevlerini tıbbi hizmetler dışında yerine getirmesine öncelik verme kararına tamamen saygı duyuyoruz " ifadeleri kullanılmıştı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Çekya’da rekor kıran koronavirüs vakaları sonrası Bakanlar Kurulu dün gece yarısından itibaren başlayarak, 30 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. OHAL kapsamında alınacak tedbirler henüz resmi olarak açıklanmazken, sportif ve kültürel faaliyetlerin 500 kişiyle sınırlandırılması, Noel pazarlarının kapatılması, restoran ve barların ise saat 22.00’den sonra hizmet vermemesi gibi önlemlerin alınacağı tahmin edilirken, yaşlılar ve bazı meslek grupları için zorunlu aşı kararı alınması bekleniyor.

ORDU YARDIM EDİYOR

Ülkenin doğu bölgelerindeki hastaneler alarm verirken, birçok hastanenin kapasitesini dolduğu açıklandı. Hastanelerdeki sağlık personeli sıkıntısı nedeniyle Çek ordusunun hastanelere yardım için asker gönderdiği aktarıldı. Bono’daki üniversite hastanesinin kapasitesinin dolması nedeniyle 19 hastanın başkent Prag’daki hastanelere nakledildiği açıklandı.