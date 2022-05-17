Çekya'dan Macaristan'a 'Rus petrolü' eleştirisi

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Lipavsky, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa'nın bugün her zamankinden daha fazla birlik içinde olması gerektiğini belirterek, "Macaristan hükümetinin Rusya'nın enerji ihracatını hedef alan herhangi bir yaptırımı desteklememe kararı ve bu yaklaşımı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Çekya medyasına göre, AB Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma kapsamında Macaristan ve Slovakya'ya 2024'ün sonuna kadar, Çekya'ya ise 2024'ün ortasına kadar erteleme sağlanması öngörülüyor. Söz konusu teklifi Çekya ve Slovakya kabul ederken, Macaristan'ın karşı çıkmaya devam ettiği iddia ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB Dışişleri Bakanları’nın Rus petrolüne ambargoyu da içeren Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını açıklayarak, "Ne yazık ki bugün bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı" demişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." ifadelerini kullanmıştı.