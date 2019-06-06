Çekya'da 'komünizmin çöküşünden bu yana en büyük' protesto gösterileri

06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çekya'da Avrupa Birliği (AB) fonlarında üsülsüzlük yapmakla suçlanan Başbakan Andrej Babis'in istifasını isteyen on binlerce kişi, başkent Prag'da protesto gösterileri düzenliyor.
Protestoların 1989'daki Kadife Devrim ile komünizmin düşüşünden bu yana en geniş kapsamlı gösteriler olduğu düşünülüyor.
Gösterileri düzenleyenler, Salı günkü protestolara katılımın 120 bini bulduğunu söylüyor.
Prag protestoları hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.
64 yaşındaki Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği (AB) yardımlarını kullanırken yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.
Eski komünist Çek lider, ülkenin en zengin ikinci kişisi.
Yolsuzluk karşıtı ve AB karşıtı popülist parti ANO'nun (Evet) lideri Babis, sol parti Sosyal Demokratlarla azınlık hükümeti kurarak 2017'de göreve geldi.
Nisan ayında Çekya polisi Avrupa Birliği (AB) fonlarında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Babis hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.
Bunun üzerine Adalet Bakanı istifa etti ve yerine bugünkü protestoların hedefindeki isimlerin başında gelen Marie Benesova getirildi.
Yeni Adalet Bakanı Benesova'nın Babis hakkındaki soruşturmayı etkileyeceğini söyleyen "Demokrasi için milyon dakika" grubu Nisan ayının sonundan bu yana gösteriler düzenliyordu.
Cuma günü Avrupa Komisyonu'na ait bir raporun sızması, gösterilerin büyümesi ile sonuçlandı.
Sızan raporda Babis'in milyonlarca euroluk AB güven fonlarını usülsüz kullandığı gerekçesiyle, bu paranın geri ödenmesi gerektiği belirtildi.
Babis ise sızan raporu "kirli bir yalan" olarak niteleyerek iddiaları reddetti.
Başkent Prag'daki Wenceslas Meydanı'nda iki hafta önce düzenlenen protesto gösterilerine 50 bin kişinin katıldığı tahmin edilirken, protestoların liderleri, Salı günkü gösterilere katılımın bu sayının iki katını da aştığını söyledi.
Son 30 yılın en büyük protesto gösterileri olduğu düşünülen bu harekete katılan eylemciler, Babis'in fotoğrafının olduğu "istifa" çağrısında bulunan dövizler taşıdılar.
İngiliz Guardian gazetesi, protestocuların Avrupa Birliği (AB) ve Çekya bayrakları taşıdığını aktardı.
Avrupa Komisyonu'nun 71 sayfalık raporunda Babis, 2017'de göreve gelmeden iki ay önce sahibi olduğu Agrofert Holding'e bağlı şirketler için iki AB güven fonunu usülsüz bir şekilde kullanmakla suçlandı.
Komisyon, fonların tek faydalanıcısı olan Babis'in hâlâ holding üzerinden kâr elde ettiği ve çıkar çatışması olduğu gerekçesiyle şirketin aldığı fonların geri ödenmesini kararlaştırdı.
Geri ödenmesi istenen AB fonlarının tahmini değeri 451 milyon Çek korunası (yaklaşık 19,5 milyon dolar).
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