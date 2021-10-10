Çekya Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!

Son dakika bilgilerine göre Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman hastaneye kaldırıldı.

Prag Merkez Askeri Hastanesi Sözcüsü, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Zeman'ın durumuna ilişkin detay vermeyen hastane sözcüsü detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını söyledi.

77 yaşındaki Zeman geçen ay da hastalanmış ve sekiz gün hastanede tedavi görmüştü.