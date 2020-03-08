Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Avrupa'da en çok etkilenen ülkesi olan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 233'e ulaşırken İtalya'nın kuzeyindeki 14 kentte karantina ilan edildiği duyuruldu.

İtaya'da devam eden salgına ilişkin Çekya Başbakanı, "İtalya vatandaşlarının ülke dışına seyahat etmesini yasaklamalı. Bu salgının Avrupa'yı daha çok etkilememesi için gerekli" yorumunda bulundu.

14 KENT KARANTİNAYA ALINMIŞTI

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıklamıştı.

Kovid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883'ü bulduğu ve 233 kişinin hayat kaybettiği İtalya’da hükumet, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler üzerine yoğun çalışma başlattığını ifade etmişti.

Öte yandan, Almanya'da vaka sayısı iki gün içinde iki kattan fazla artarak ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 795'e yükseldi belirtilmişti.