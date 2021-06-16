Çekmeköy'de otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Mayıs'ta Soğukpınar Mahallesi'ndeki bir otomobilin bagajından 3 çanta ve 500 doların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri sayesinde şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden polis, E.B. (32) ve E.B'yi (24) olayda kullandıkları araçla Pendik'te yakaladı.

Gözaltına alınan iki kardeşin oto hırsızlık suçundan 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.