Çekmeköy'de, kıraathanede "sosyal mesafe"ye uymayan 8 kişiye para cezası

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran'da Taşdelen Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.

İş yerinde kumar oynatılmadığı ancak 8 kişinin bir masa etrafında toplanarak yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlendi.

Oyun oynayan 8 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 25 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.