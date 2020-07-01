Çekler, Prag sokaklarında 'koronavirüse veda' partisi yaptı

Prag'da Salı akşamı binlerce kişi kutlama yaptı

Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu hafta koronavirüs salgınının yakında bitecek gibi görünmediğini söylediyse de günlük yeni vaka sayılarının 15'e kadar düştüğü Çek Cumhuriyeti'nin başkentinde Salı akşamı dev bir koronavirüse veda partisi vardı.

Prag'daki Charles Köprüsü üzerine kurulan 500 metre uzunluğundaki yemek masasının etrafında toplanan binlerce davetli, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içecekleri paylaştılar.

Oturma düzeni halen sıkı sosyal mesafe önlemleri uygulayan ülkelerde hayal bile edilemeyecek kadar samimiydi ve herkes getirdiği yiyecekleri yakınındakilerle paylaşmaya teşvik edildi.

10 milyon nüfuslu Çek Cumhuriyeti'nde salgının başlangıcından itibaren toplam 12 bin kişi hastalandı ve yaklaşık 350 kişi hayatını kaybetti.

Partiyi düzenleyenler kentte turist olmaması sayesinde böyle bir organizasyon yapabildiklerini söylediler.

Yan yana oturan binlerce kişi performansları takip etti

Düzenleyicilerden kafe işletmecisi Ondrej Kobza Fransız Haber Ajansı AFP'ye "Koronavirüs krizinin sonunu, insanları buluşturup, komşularıyla sandviçlerini paylaşmaktan çekinmediklerini göstermelerini sağlayarak kutlamak istedik" dedi.

Önceden rezervasyon istenen partide bütün yerler ayrılmıştı.

Katılanlardan Galina Khomchenko-Krejcikova, parti ilanını Facebook'ta gördüğünü söyleyerek "ilginç olacağını düşündüm" dedi.

Gece mesaisi yaptığı için yiyecek bir şey hazırlayamamıştı ama "Evden biraz şarap ve atıştırmalık şeyler getirdim" diye sürdürdü.

Çek Cumhuriyeti erken sokağa çıkma sınırlamaları koyarak salgını hafif atlatmayı başarmış görünüyor.

Geçen hafta hükümet 1000 kişiye kadar insanın bir araya gelmesini serbest bırakmıştı. Ülkede yüzme havuzları, müzeler, hayvanat bahçeleri ve tarihi kaleler de ziyaretçi sınırlaması olmadan açılmaya başlandı.

Restoranlar, barlar ve publar bir aydır iç mekanlarda hizmet verebiliyor.

'İyimserlik havası'

Rob Cameron, BBC Prag Muhabiri

Prag'ın bu tarihi ve turistik köşesinde müzik ve çatal bıçak sesleri eşliğinde herkesin Çekçe konuştuğunu duymak çok sıra dışı bir durum.

Turistlerin yokluğunda Charles Köprüsü bu pırıl pırıl güneşli günde upuzun bir yemek masasına dönüştürülmüştü.

Örgütleyenler bunun bir dönemin sonu olduğunu söylese de katılan herkes, henüz kutlama yapmak için çok erken olabileceğini kabul ediyor.

Ama Çeklerin erken ve kararlı davranmaları sayesinde bu belayı savuşturmuş olabilecekleri duygusu içinde oldukları da kesinlikle hissediliyor.

Önlemlerin gevşetilmesinden sonra yeni vaka sayıları artmadı. Prag dışında bir kaç yerde bir kaç vaka kümesi olsa da bunların toplamı 15 civarında.

Köprüdeki partide, insanlar yeniden normal hayatın ne olduğunu hatırlarken kuvvetli bir iyimserlik de seziliyordu.