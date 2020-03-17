'AŞIRI ÜREDİKLERİNDE ZARARLAR VERİYOR'

'Çöl çekirgeleri Türkiye´ye gelir mi ?' sorusunun akla geldiğini belirten Prof. Dr. Sevgili, "Zaman zaman tarihte gelmişler, fakat oradaki türler açısından çok büyük tehlike olduğunu düşünmüyorum. Çöl çekirgesinden farklı olarak bizim ülkemizde yaşayan bazı çekirge türleri var. Bunlar bizim ülkemizde zaman zaman çok aşırı ürediklerinde lokalde olsa bazı zararlar veriyor. Geçen ve önceki sene Şanlıurfa´nın değişik bölgelerinde bazı çekirge türleri lokal alanlarda ciddi zararlara neden oldu. Çöl çekirgesi Türkiye´ye gelir mi? Türkiye´ye gelebileceklerini düşünmüyorum. Daha çok üreme, dolanım alanları Sudan, Somali, Etiyopya, Kenya, Arabistan´ın güney kesimlerinde daha çok hareket halindeler ve üreme alanları o bölgeler. Ama rüzgar ve başka etkenler, küresel ısınma, iklim değişimleri nedeniyle Türkiye´yi etkilerse, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi yerleri etkileyebilir" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE TEHDİT EDİCİ TÜRLER VAR'

Çöl çekirgelerinin Türkiye´ye gelmeleri halinde toprağa bırakacakları yumurtalarının da önemli olduğunu, yine de çiftçilerin bu konuda uyarılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hasan Sevgili, "Bunlar yumurtalarını belli tipteki toprak yapısına, çöl karakterinde olan bölgelere daha çok bıraktıkları için uygun toprak yapısı ve iklim koşulları da lazım. Çekirge yumurta bırakabilir, ama yumurtadan yavruları çıkamayabilir. O nedenle dikkate alıp izlemek, çiftçileri uyarmak lazım. `Geliyorlar bizi yok edecekler´ gibi bir durum yok. Dikkat etmemiz gereken husus bizim kendi ülkemizde var olan bazı potansiyel tehdit edici türler var, bunları kontrol etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.