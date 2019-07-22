Olay, Kocaeli’nin Karamürsel İlçesinde 17 Mart tarihinde meydana geldi. Belden aşağısı bedensel engelli olan ve geçimini tekerlekli sandalyede sattığı çekirdekle kazandığı için “çekirdekçi” lakabıyla tanınan Muktedir Çapur, oturduğu apartmanın içinde ölü bulundu. Olayla ilgili Gürsel K. ve Burak G. cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Gürsel K. kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevine gönderilirken, Burak G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı.

“BIÇAKLA KAÇ KEZ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM, 5-6 PAKET SİGARA VE 160 LİRASINI ALDIM”

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüphelilerin ifadelerine yer verildi. Gürsel K. iddianamede yer alan ifadesinde şöyle dedi:

“Olay günü Mavi Körfez Parkında alkol aldık. Daha sonra eve doğru giderken yolda Muktedir Çapur ile karşılaştık. Ben kendisinden sigara istedim. O da “bende sigara yok” şeklinde cevap verdi. Muktedir Çapur’a yardım teklif ettim ama kabul etmedi. Daha sonra apartmanın girişinden evine kadar taşımak istedim. Maktulü evinin bulunduğu kadar çıkarttım ve bana küfür etti. Daha sonra evini kapısını açtı ve bana yumruk atmaya çalıştı. Ben de ona yumruk attım ve yere düştü. Beni polise şikayet edeceğini söyleyince sinirlendim ve mutfaktan aldığım bıçağı hatırlamadığım sayıda kendisine vurdum. Üzerindeki 5-6 paket sigara ve 160 lirayı alarak aşağıda bekleyen Burak’ın yanına gittim ve adamı öldürdüğümü söyledim. Daha sonra olay yerinden kaçtık”.

“DUR BEN ŞUNU SİLKELEYEYİM”

Diğer şüpheli Burak G. ise, “Muktedir Çapur’u apartmanın önünde gördük. Gürsel “dur ben şunu bir silkeleyeyim” dedi ve maktulün yanına gitti. Tekerlekli sandalyesini ve kendisini eve çıkartmak için yardım edeceğini söyledi. Ben yukarı kadar maktulün bastonunu taşıdım. Sonra aşağıya indim. Apartman kapısı kapandığı için bir daha içeri giremedim. Dakika sonra Gürsel aşağıya geldi ve adamı öldürdüğünü söyledi. Ben de neden böyle bir şey yaptığını ve buradan gitmemiz gerektiğini söyledim. Daha sonra olay yerinden kaçtık” dedi.

MEYVE BIÇAĞI İLE 81 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

İddianamede Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinden alınan detaylı otopsi raporuna da yer verildi. Rapora göre Muktedir Çapur’un küçük saplı meyve bıçağı ile 81 farklı noktadan bıçaklandığı ifade edildi. Bıçak yaralarının boyun ile karın bölgesi arasında olduğu, Muktedir Çapur’un 2 bıçak darbesiyle öldürülmesi mümkünken 81 bıçak darbesinin canavarca bir his ile eziyet edilerek öldürüldüğü ifadeleri yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Şüpheliler Gürsel K. ve Burak G., canavarca hisle beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bir kişiyi öldürme ve geceleyin silahla beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bir kişiye karşı konutta yağma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak. Gürsel K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği öğrenildi.