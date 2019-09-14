Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Hüseyin M., cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde çekirdek yiyen arkadaşı M.G. ile, yanında bulunan başka bir gence kurşun sıktı. Kurşunlar M.G.'nin ayağına isabet ederken yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından Hüseyin M. kaçarken, yaralanan Güneş ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Saldırının ardından polis ekipleri Hüseyin M.'nin yakalanması için çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şahsın kaçtığı yerleri tespit etmeye çalıştı. Hüseyin M.'nin Samanlı Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi.

Yıldırım SÖS ekipleri, Hüseyin M.'yi yakalamak için söz konusu eve baskın düzenledi. Baskında Hüseyin M. üzerinde saldırıda kullandığı tabanca ile yakalanırken, saklandığı evde de 2 tane av tüfeği, 2 tane de havalı tüfek olmak üzere 4 adet daha silah ile bu silahlara ait toplam 26 tane fişek bulundu. Evde aynı zamanda kumar oynatmak, yer ile imkan sağlama suçundan aranması olan M.Ö. ve A.D, Y.D. isimli 3 şahıs daha yakalandı.

Yakalanan şahıslar ilk işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayda yaralanan M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.