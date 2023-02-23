Çekiciyle çalınan araç İstanbul'da bulundu

Bursa'da çekici ile araç çaldığı iddia edilen zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran E.Y., 20 Şubat 2023 tarihinde Yeniceköy Mahallesindeki bir mobilya işletmesinin önünde park halinde bulunan akrabasına ait aracın çalındığını bildirdi.

İhbarla harekete geçen jandarma ekiplerinin araştırmasında E.A. üzerine kayıtlı aracın, F.D. tarafından çekiciye yüklenmek suretiyle çalındığı tespit etti. Olayla ilgili savcılıktan alınan talimat çerçevesinde F.D. gözaltına alınırken, sevk edildiği savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan detaylı çalışma sonucunda İstanbul'da bulunan araç dün İnegöl'de araç sahibinin akrabasına hasarsız bir şekilde teslim edildi.