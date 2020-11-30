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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekicinin ekim ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77 artış gösterdi.

Ekimde 32 ülkeye ihracat yapan sektör temsilcileri, en fazla dış satımı Polonya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye ihracat geçen ekim ayında, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 639,88 artarak 2 milyon 555 bin dolardan 18 milyon 904 bin dolara yükseldi. Polonya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 27,11'ini oluşturdu.

Listenin ikinci sırasında Almanya yer aldı. Çekici üreticileri, bu ülkeye ekim ihracatını, 2019'un aynı ayına göre yüzde 23,81 artırarak 11 milyon 367 bin dolardan 14 milyon 74 bin dolara taşıdı.

Ekim 2019'da 4 milyon 370 bin dolarlık çekici satılan İtalya'ya ise bu yılın aynı ayında yapılan dış satım yüzde 146,36 yükselişle 10 milyon 766 bin dolar oldu.

İhracat sıralamasında ilk 12 ülkeyi oluşturan Avrupa ülkelerinden Hollanda'ya dış satımda büyük artış kaydedildi. Bu ülkeye ihracat yüzde 2273 artışla 49 bin dolardan 1 milyon 163 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcileri ayrıca İspanya'ya 9 milyon 44 bin, Fransa'ya 5 milyon 699 bin, Portekiz'e 2 milyon 366 bin, Slovakya'ya 1 milyon 130 bin dolarlık ihracata imza attı.

10 AYLIK SÜREÇTE LİDER ALMANYA

Ocak-ekim döneminde ise 62 ülkeye 486 milyon 269 bin dolarlık çekici ihraç edilirken, en fazla dış satım Almanya'ya yapıldı.

Çekici üreticilerinin bu süreçte Almanya'ya 120 milyon 183 bin dolarlık ihracatı, sektörün toplam dış satımının yaklaşık 4'te birini oluşturdu.

10 aylık süreçte listenin ikinci sırasındaki İspanya'ya 76 milyon 854 bin, üçüncü sırasındaki Fransa'ya ise 71 milyon 91 bin dolarlık çekici satıldı.