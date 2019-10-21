21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin çekici sektörü, 2018 yılını 914 milyon dolarla ihracat rekoru kırarak kapatmasının ardından 2019'un 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18.64 artış yakaladı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici ihracatı 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 108 artarak 914 milyon dolar oldu. Sektör, 2019'un üç çeyreğindeki performansıyla da yeni rekorun sinyalini verdi.
Çekici ihracatında Ocak-Eylül döneminde, 2018'in aynı aylarına kıyasla yüzde 18.64 artış sağlandı. Geçen yılın 9 ayında 651 milyon 704 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu senenin aynı döneminde 773 milyon 184 bin dolarlık dış satıma imza attı.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
Ocak-Eylül döneminde 40'tan fazla ülkeye çekici ihracatı gerçekleştirildi.
Bu alandaki dış satımın üçte birinden fazlası, dünya otomotiv sektöründe söz sahibi olan Almanya'ya yapıldı.
Geçen yıl ocak-eylül döneminde 242 milyon 189 bin 322 dolarlık dış satıma ulaşılan Almanya'ya bu senenin aynı aylarında yüzde 21.03 artışla 293 milyon 129 bin 165 dolarlık ihracat kaydedildi.
Çekici ihracatında ikinci sırada yer alan Polonya'ya dış satımda ise geçen yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 8.06 artış oldu. Polonya'ya ihracat 105 milyon 820 bin 711 dolardan 114 milyon 353 bin 524 dolara yükseldi.
İhracatta üçüncü sırada bulunan Fransa'ya bu yılın ocak-eylül döneminde, geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 6.84 artışla 110 milyon 871 bin 797 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği dikkati çekti.
Ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki İspanya'ya yüzde 22.09 yükselişle 83 milyon 141 bin 715 dolarlık dış satım elde edildi.
IRAK YÜZDE 140 ÇEKYA'YA YÜZDE 136 ARTIŞ
En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 6. olan Çekya'ya dış satımda yüzde 136.8 artış sağlandı.
Geçen yıl ocak-eylül döneminde 8 milyon 788 bin 195 dolarlık ihracatın yapıldığı Çekya'ya bu senenin aynı aylarında 20 milyon 810 bin 520 dolarlık dış satım gerçekleştirildiği kayıtlarda yer aldı.
Irak'a da yılın 9 ayında, geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 140.3 artışla 15 milyon 838 bin 500 dolarlık dış satım yapıldığı belirlendi.
Çekici ihracatında ocak-eylül döneminde en fazla ihracat kaydedilen 10 ülkeye satılan ürünlerin Amerikan doları bazında değerleri ve geçen senenin aynı aylarına göre değişim oranları ise şu şekilde;
|Ülke
|Ocak-Eylül 2018
|Ocak-Eylül 2019
|Değişim (%)
|Almanya
|242.189.322
|293.129.165
|21,03
|Polonya
|105.820.711
|114.353.524
|8,06
|Fransa
|103.773.297
|110.871.797
|6,84
|İspanya
|68.096.251
|83.141.715
|22,09
|İtalya
|56.755.540
|56.807.682
|0,09
|Çekya
|8.788.195
|20.810.520
|136,80
|Irak
|6.591.134
|15.838.500
|140,30
|Macaristan
|12.806.812
|15.749.487
|22,98
|Slovakya
|12.954.225
|13.684.272
|5,64
|Romanya
|6.127.414
|9.764.996
|59,37
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