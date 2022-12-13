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Haberler Otomobil

Çek üreticiden Çin'den çıkma sinyali!

Volkswagen (VW) Grubu'nun Çek temsilcisi Skoda, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'den çıkmanın sinyalini verdi. Automobilwoche'de yer alan habere göre, Skoda CEO'su Klaus Zellmer, "Orada rekabet çok yoğun, bu nedenle Çinli ortak girişim ortağımızla birlikte nasıl ilerlemek istediğimizi değerlendireceğiz. Enerjimizi odaklamak istiyorsak, tüm senaryoları kontrol etmeye ve sonra karar vermeye değer" şeklinde konuştu. Zellmer, Skoda'nın Çin'den çok Hindistan'a daha fazla odaklanmak istediğini de belirtti

Giriş: 13.12.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Çek üreticiden Çin'den çıkma sinyali!
HABERTURK.COM

Volkswagen (VW) Grubu markalarından Skoda'nın, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'den çıkabileceği ima etti.

Alman yayın organı Automobilwoche'de yer alan habere göre, Skoda CEO'su Klaus Zellmer, Çin hakkındaki nihai kararı gelecek yıl vereceklerini kaydetti.

Zellmer, "Orada rekabet çok yoğun, bu nedenle Çinli ortak girişim ortağımızla birlikte nasıl ilerlemek istediğimizi değerlendireceğiz. Enerjimizi odaklamak istiyorsak, tüm senaryoları kontrol etmeye ve sonra karar vermeye değer" şeklinde konuştu.

Çek üreticinin CEO'su, şirketin otomobilleri Çin'de üretmek yerine, sadece satış ve pazarlama faaliyetleri vermeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Skoda CEO'su Klaus Zellmer, Skoda'nın Çin'den çok Hindistan'a daha fazla odaklanmak istediğini de sözlerine ekledi.

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