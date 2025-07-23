Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Cehennem Melekleri 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 4 ne zaman çekildi?

        Cehennem Melekleri 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Cehennem Melekleri 4 (The Expendables 4) filmi, 23 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu, Spenser Cohen, Max Adams'ın kaleme aldığı film Scott Waugh tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Cehennem Melekleri 4 filmi konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Cehennem Melekleri 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 18:35 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cehennem Melekleri 4 filmi konusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cehennem Melekleri 4 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini, Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren ve Randy Couture'un paylaştığı film, 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Cehennem Melekleri 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 4 ne zaman çekildi?" İşte Cehennem Melekleri 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        CEHENNEM MELEKLERİ 4 KONUSU NEDİR?

        Cehennem Melekleri, ileri silah becerileri sahip olan son savunma hattıdır. ABD ve Rusya arasında nükleer çatışmaya karşı müdahale etmesi için Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker grubunu çağırırlar. Ancak onların bu görevin üstesinden gelebilmesi için ekibin genişletilmesi gerekir. Ekibe dahil olan yeni üyeler ise tarzı ve taktikleriyle gruba farklılık katacaktır.

        REKLAM

        CEHENNEM MELEKLERİ 4 OYUNCULARI KİMLER?

        Jason Statham:Lee Christmas

        Sylvester Stallone:Barney Ross

        Dolph Lundgren:Gunner Jensen

        Randy Couture:Toll Road

        Eddie Hall:Adele

        Curtis "50 Cent" Jackson:Easy Day

        Megan Fox:Gina

        Tony Jaa:Decha

        Andy Garcia:Marsh

        Sheila Shah:Mandy

        Jacob Scipio:Galan

        Levy Tran:Lash

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        Habertürk Anasayfa