13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son bilgilere göre, dünya çapında 120 binden fazla yeni tip koronavirüs vakası bulunuyor. Dünya üzerinde virüsün yayılmasıyla birlikte virüse çözüm olabilecek bilimsel dayanağı olmayan açıklamalar da yapılmaya devam ediyor.
Geçen yıl, “yolcu uçaklarında şeytan çok” diyerek takipçilerinin parasıyla 36 milyon dolarlık özel uçak almasıyla gündem olan Evanjelik tele-vaiz Kenneth Copeland, televizyondan, takipçilerini koronavirüsten “koruması” ve “tedavi etmesiyle” yine gündeme geldi.
— Right Wing Watch (@RightWingWatch) March 12, 2020
Televizyon başındaki izleyicileri tedavi edeceğini iddia eden Copeland, izleyicilerden ellerini televizyonun üstüne koymalarını ve dediklerini tekrar etmesini istedi. "Teşekkürler Yüce İsa. Sana şükrediyorum ve dua ediyorum. Sana karşı bir şey yaptıysam beni affet, iyi olmak için sana dua ediyorum. Hasta olmaktan kurtulmaya çalışmıyorum, virüse sebep olan şeytanlardan beni koru. Yüce İsa adına, amin" açıklamalarında bulunarak izleyicilerinin iyileşeceğini iddia etti.
Bilimsellikle ilgili olmayan bir diğer açıklama ise Düzce'nin Aydınpınar köyünde yaşayan ve kendisini ‘Mesih’
ilan eden Hasan Mezarcı'dan geldi. Twitter hesabından koronavirüsle ilgili açıklama yapan Mezarcı, korona ve çekirge
salgını gibi doğal afetlerin kıyamet alameti olarak görüldüğünü belirtti.
— Mesih (İsa - Hasan) (@hasanmez18) March 12, 2020
Korona salgınıyla ilgili soru ve isteklerinizi Mesihe değil, bilim insanlarına iletin diyen Mezarcı, "Bilim insanlarının, doktorların öneri ve tedavilerine titizlikle uyun. Mikroskopla görülebilen bir virüsün milyarları öldürebileceğini düşünerek, Tanrıya dua edin. Tanrı sizi korusun ve kutsasın" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!