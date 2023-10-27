Cedric 'Beastie' Jones uykusunda vefat etti
'Emancipation' adlı filmle tanınan Cedric Beastie Jones, 46 yaşında hayata veda etti. Ailesi, Jones'un ölümüyle ilgili ayrıntıları gizli tutmak isterken, menajeri Todd Frank ise ünlü oyuncunun uykusunda vefat ettiğini belirtti
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Profesyonel boksörlük kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan ünlü oyuncu Cedric Beastie Jones'tan acı haber geldi. Jones'un 46 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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"O BİR HEDİYEYDİ"
Acı haber, Cedric Beastie Jones'un sahibi olduğu boks salonunun sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Cedric Beastie Jones'un vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cedric, sevgi dolu bir baba, sadık bir eş, şefkatli bir evlat, kardeş, toplum lideri ve başkalarına ilham veren inanılmaz bir arkadaştı. Herkesin kendisinin en iyi versiyonu olmasını içtenlikle istiyordu. O bir hediyeydi. Cedric, hayatını spor salonunda ve dışında insanlara yardım etmeye adamıştı. Topluluğumuzu inşa ettiğin için teşekkürler Cedric. Seni her zaman özleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
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"İNSANLARA İLHAM VEREN BİR KİŞİYDİ"
Cedric Beastie Jones, mesajda "insanlara ilham veren ve insanların daha önce imkânsız olduğunu düşündükleri şeyleri başarmalarına yardımcı olan" bir kişi olarak anıldı.
'Daily Mail'de yer alan habere göre; ailesinin, Cedric Beastie Jones'un ölümüyle "şoke olduğu" belirtildi. Aynı zamanda yakınlarının, Jones'un sevdiklerine saygıdan dolayı daha fazla ayrıntıyı gizli tutmak istedikleri kaydedildi.
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"UYKUSUNDA ÖLDÜ"
Ancak Cedric Beastie Jones'un menajeri Todd Frank ise 'The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada oyuncunun uykusunda yaşamını yitirdiğini dile getirdi.
Fotoğraflar: Instagram