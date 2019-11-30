Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 38 dakika süre alan Cedi Osman, 20 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamlarken, Darius Garland 21 sayı, Tristan Thompson 11 sayı, 13 ribauntla salondan ayrıldı.

Bu sezon 16. galibiyetini elde eden Doğu Konferansı lideri Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo, 33 sayı, 12 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. 18 dakika süre alan Ersan İlyasova da 10 sayıyla takımının galibiyetine katkı sağladı.