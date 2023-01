GIANNIS 50 SAYI ATTI, MILWAUKEE KAZANDI

Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 135-110 mağlup etti. Milwaukee'de 50 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle double-double yapan Giannis Antetokounmpo, takımına galibiyeti getirdi. Antetokounmpo'ya 17 sayıyla Jrue Holiday, 15 sayıyla da Brook Lopez eşlik etti. New Orleans'da ise Jose Alvarado'nun 18, Jonas Valanciunas ve Trey Murphy III'ün 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonucun ardından Milwaukee Bucks galibiyet sayısını 33'e çıkarırken, New Orleans Pelicans 25. kez yenildi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets: 122 - Miami Heat: 117

Memphis Grizzlies: 112 - Indiana Pacers: 100

Cleveland Cavaliers: 122 - Los Angeles Clippers: 99

Milwaukee Bucks: 135 - New Orleans Pelicans: 110