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NBA'e 9 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 111-108 kazandı. Hawks'u galibiyete, 21 sayı, 9 asistle oynayan Trae Young ve 21 sayı atan Vince Carter taşıdı.
Üst üste 6. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Cedi Osman, 22 sayıyla kariyer rekorunu egale etti, 8 de ribaunt aldı. Larry Nance ise 18 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 5 top çalmayla oynadı.
HARDEN DURDURULAMIYOR
Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 108-104 yenerek peş peşe 4'üncü, son 10 karşılaşmada 9. galibiyetini elde etti.
Maçı 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, art arda 3. kez 40, 7. defa da 35 sayı barajını geçti.
Pelicans'ta Julius Randle 23 sayı, 11 ribaunt, Anthony Davis 22 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve E'Twaun Moore 21 sayı, 7 ribaunt üretti.
SONUÇLAR
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 129-115
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-108
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 130-126
Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 111-108
Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-112
Utah Jazz-New York Knicks: 129-97
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 118-122
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 105-115
Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 111-122
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