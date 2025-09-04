Cedi Osman: İnşallah finale kadar gideceğiz

Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan’ı 95-90 yenerek 5'te 5'le son 16'ya yükselen A Milli Basketbol Takımımızın kaptanı Cedi Osman, zaferi değerlendirdi.

"İNŞALLAH FİNALE KADAR GİDECEĞİZ"

Cedi Osman'ın maç sonu sözleri şu şekilde:

"Herkesi tebrik ediyorum. Çok güzel basketbol oynadık. Maçı hiç bırakmadık. Bazen geriye de düştük. İyi oynadık. Herkesle gurur duyuyorum. Önümüz açık, inşallah finale kadar gideceğiz. Umarım bu şekilde oynamaya devam ederiz. Herkesin eline sağlık!"

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Cedi Osman'ın röportaj verdiği sırada yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti.