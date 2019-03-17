18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'e 121-116 yenildi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın deplasmanda Mavericks'e 121-116 mağlup olduğu karşılaşmada 36 dakika 39 saniye süre aldı ve 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.
Play-off şansı bulunmayan ve 53. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, 4 asist, Kevin Love 22 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi.
Bu sezon 28. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 22 ve Maxi Kleber 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.
CURRY'DEN 33 SAYI
Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 110-88 yendi.
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Warriors'ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt, Klay Thompson 23 sayı, 8 ribauntla sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Paul George'un 29 sayı, 13 ribaunt, Dennis Schroder'in 15 sayılık performansı, Batı Konferansı 5'incisi Thunder'ın 28. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-120
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 136-138 (Uzatmada)
Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 135-128
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 121-116
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 88-110
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 108-103
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 102-100
Utah Jazz-Brooklyn Nets: 114-98
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