15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Los Angeles Clippers, milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı sahasında 25 sayı farkla mağlup ederek sezonun 28. galibiyetine ulaştı.
Clippers'ta 43 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Kawhi Leonard, bu sezonki en iyi performansına ulaştı. Lou Williams 24 sayıyla, Ivica Zubac ise 12 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 29. kez kaybeden Cavaliers'ta Collin Sexton 25 sayıyla, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 24 dakika sahada kalan Cedi Osman da 21 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.
ERSAN GALİBİYETE KATKI SAĞLADI
Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 36. galibiyetini, sahasında New York Knicks'i 128-102 mağlup ederek aldı.
Üst üste 4. galibiyetine ulaşan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 9 ribaunt, Khris Middleton da 17 sayı üretti. Oyuna sonradan girerek 16 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 14 sayı, 7 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blok performansı sergiledi.
Sezonun 30. mağlubiyetini alan Knicks'te Julius Randle 25 sayı, 15 ribaunt, RJ Barrett 22 sayı, 8 ribaunt, Bobby Portis de 20 sayı ve 8 ribaunt üretti.
NBA'de yarın 10 maç oynanacak.
SONUÇLAR
Brooklyn Nets-Utah Jazz: 107-118
Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 123-110
Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 121-110
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 128-102
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 97-124
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 128-103
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