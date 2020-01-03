03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde Cedi Osman'ın 17 sayısına karşın Cleveland Cavaliers'ı 3 sayı farkla mağlup eden Charlotte Hornets, sezonun 14. galibiyetine ulaştı.
Hornets'e galibiyeti getiren oyuncular, 30 sayı, 6 ribauntla Terry Rozier, 16 sayı, 11 asistle "double-double" yapan Devonte Graham, 15 sayıyla Dwayne Bacon ve 14 sayıyla PJ Washington oldu.
Sezonun 24. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 21 sayı, Kevin Love 18 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, mücadeleye ilk 5'te başlayıp, 26 dakika sahada kalan Cedi Osman 17 sayı, 2 asist, 1'er ribaunt ve top çalma, Darius Garland ise 14 sayı, 8 asistle mücadele etti.
DONCIC KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR
Batı Konferansı temsilcisi Dallas Mavericks, ağırladığı Brooklyn Nets'i 123-111'lik skorla yenerek sezonun 22. galibiyetine imza attı.
Mavericks'te bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sloven Luka Doncic, 31 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle galibiyette baş rolü oynadı. Seth Curry 25, Maxi Kleber ise 18 sayıyla skora destek verdi.
Sezonun 17. yenilgisini alan Nets'te Spencer Dinwiddie 19 sayı, 5 asist, Dzanan Musa 14 sayı, DeAndre Jordan ise 10 sayı ile 10 ribaunt üretti.
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 106-109
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 116-124
Miami Heat-Toronto Raptors: 84-76
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 99-84
Chicago Bulls-Utah Jazz: 98-102
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 103-109
Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 123-111
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 128-123
Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 126-112
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