Cedi Osman'dan anlamlı paylaşım!

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers formasını terleten Cedi Osman bu kez sosyal medyada gündem oldu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışan bir sağlık personeline teşekkür eden Cedi'nin paylaşımı alkış topladı.

Giydiği kıyafet üzerine Cedi'nin ismini ve forma numarasını yazan sağlık çalışanının paylaşımını alıntılayan milli basketbolcu İngilizce ve Türkçe olarak "Size minnettarız" dedi.