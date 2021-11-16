Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 98-92 kaybettikleri Boston Celtics maçında 26 sayı kaydetti.
NBA'e 11 maçla devam edildi.
Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e 98- 92 kaybettiği maçta milli oyuncu Cedi Osman, 31 dakika süre aldığı mücadeleyi 26 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Cedi Osman, 26 sayı ile sezonun en iyi performansını gösterirken kariyer rekoru olan 29 sayıya da çok yaklaştı.
Memphis Grizzlies, Houston Rockets'ı 136-102 yendi. Houston Rockets'ta Alperen Şengün, 18 dakikada 9 sayı kaydetti.
Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ı 103-90 mağlup etti. Miami Heat'te Ömer Yurtseven 5 dakika süre alırken skora katkı vermedi.
SUNS ÜST ÜSTE 9. GALİBİYETİNİ ALDI
Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'ı, 99-96 yenerek NBA sezonunda üst üste 9. galibiyetini aldı.
Chris Paul'un son çeyrekte 19 sayı attığı maçta Devin Booker, 29 sayı ile maçı tamamladı.
DEROZAN'DAN 38 SAYI
Chicago Bulls, Los Angeles Lakers 121-103 yendi.
Maçın en skorer oyuncusu DeMar DeRozan, 38 sayı ile galibiyette önemli bir rol oynadı.
Chicago Bulls'da Lonzo Ball, 27 sayı ile sezonun en iyi performansını gösterirken Zach LaVine ise 26 sayılık katkı verdi.
Sonuçlar:
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics: 92-98
Detroit Pistons - Sacramento Kings: 107-129
Washington Wizards - New Orleans Pelicans: 105-100
Atlanta Hawks - Orlando Magic: 129-111
New York Knicks - Indiana Pacers: 92-84
Dallas Mavericks - Denver Nuggets: 111-101
Memphis Grizzlies - Houston Rockets: 136-102
Chicago Bullsota Timberwolves - Phoenix Suns: 96-99
Oklahoma City Thunder - Miami Heat: 90-103
Portland Trail Blazers - Toronto Raptors: 118-113
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls: 103-121
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