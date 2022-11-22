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Cedi Osman 23 sayı attı, Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı 114-102 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Giriş: 22.11.2022 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
Cedi Osman 23 sayı attı, Cavaliers kazandı
AA

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu takımlarının mücadelesinde, ağırladığı Hawks'ı 12 sayı farkla geçen Cavaliers, sezonun 11. galibiyetine ulaştı ve konferansında üçüncü sırada yer aldı.

Cavaliers'ın Miami Heat'i yendiği önceki maçta 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yapan milli oyuncu Cedi Osman, bu karşılaşmada ise süre aldığı yaklaşık 29 dakika içinde 23 sayı ve 3 ribaunt üreterek bu sezonki en skorer maçını çıkardı.

Donovan Mitchell 29 sayı ve 9 asist, Darius Garland 26 sayı ve 9 asist, Evan Mobley 10 sayı ve 9 ribauntla takımının galibiyetinde pay sahibi olan diğer oyuncular oldu.

Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Hawks'ta Trae Young 25 sayı ve 10 asist, Onyeka Okongwu 18 sayı ve 10 ribaunt, AJ Griffin 17, John Collins 16 sayı üretti.

ANTETOKOUNMPO, BUCK'I SIRTLADI

Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Milwaukee Bucks, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 119-111'lik skorla geçerek sezonun 12. galibiyetini elde etti.

Konferans ikincisi Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Grayson Allen 17 sayı ve 8 ribaunt, Jrue Holiday 17 sayı ve 6 asist, Brook Lopez 14 sayı ve 5 blok, Bobby Portis ise 13 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon 7. kez kaybeden 10 galibiyetli Blazers'ta, Anfernee Simons 29 sayı ve 5 asist, Jerami Grant 18 sayı, Josh Hart 17 sayı ve 9 ribaunt, Jusuf Nurkic 16 sayı ve 10 ribauntla mücadeleyi tamamladı. All-star Damian Lillard ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

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