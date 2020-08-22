Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından antik kentte bir konser düzenlenecek. 'La Casa De Papel' dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull da Patara'da sahneye çıkacak

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2020, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Patara Yılı' ilan edilmişti. Antik kentte dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edileceği bir konser düzenlenecek. Konserde DJ Burak Yeter ile 'La Casa De Papel' dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne alacak.

Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs da sahneyi paylaşacak diğer ünlü isimler olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestras'ının şefi Oğuzhan Kavruk yönetiminde sahneleyeceği 'Patara Yılı Konseri' 27 Ağustos saat 20.30'da sanatseverlerle buluşacak.

Antik Dönemde Likya Birliği'nin başkentliğini üstlenen Patara, şehir kapısından suyollarına, tiyatrosundan meclis binasına pek çok önemli kültür varlığına sahip. Doğal güzelliği ile hayranlık uyandıran kentin önemli unsurlarından Patara Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen güçlendirme, sahne temizliği, kazı çalışmaları, çeşitli restorasyon ve konservasyonlarlar ile çevre düzenlemeleri sonrasında alan etkinliklere hazır hale getirildi.