Çeçen Osaev'in öldürülmesi davasında karar

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık veya taraf avukatlarından gelen olmadı.
Mahkeme Başkanı Alper Elmas, sanık Zona Temur Makhauri'nin yaşayıp yaşamadığına ilişkin Interpol Daire Başkanlığına yazılan müzekkereye cevap verildiğini ifade ederek, gönderilen yazıda sanığın 8 Eylül 2017'de gerçekleşen bir patlamada öldüğünün belirtildiğini söyledi.
Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kovuşturma aşamasında hayatını kaybettiği anlaşıldığından davanın düşürülmesine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından yargılanan sanık Zona Temur Makhauri'nin, Ukrayna Interpol'ünden gelen cevap yazısına göre bir patlamada öldüğünün anlaşıldığını, bu nedenle davanın düşürülmesine karar verildiğini bildirdi.
- Davanın geçmişi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Şubat 2009'da Zeytinburnu'da Musa Ali Osaev'in "Zona" kod adlı Gürcistan uyruklu Temur Makhauri tarafından öldürüldüğü belirtilmişti.
İstanbul'dan Mısır'a gitmek üzereyken 19 Ekim 2012'de havalimanında yakalanan sanığın "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silah satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Temur Makhauri'nin üzerine atılı suçları işlediğine yönelik yeterli delil elde edilememesi nedeniyle beraatine karar verilmişti.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararında, Makhauri'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobilin infilak etmesi sonucu öldüğüne dair çeşitli haber kanallarında bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Söz konusu bilginin gerçekliği ve teyidi bağlamında kolluk makamları aracılığıyla araştırma ve gerekirse ülkesiyle yazışma yapılması gerektiği vurgulanan kararda, buna göre sanık hakkında ölüm nedeniyle "düşme" kararı verilip verilemeyeceğinin tartışılması gerektiği anlatılmıştı.
Yargıtay, bu nedenle yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar vererek, dosyayı Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
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