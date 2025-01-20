Cebindeki silah canından etti!

DHA'nın haberine göre; olay Çerkeş ilçesi Kabak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, merdivenden çıktığı sırada ayağı takılıp düşen Birol Y.’nin üzerinde taşıdığı silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Birol Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Birol Y.'nin cansız bedeni otopsi için ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.