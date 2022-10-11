Cebimizdeki doktor

Çok değil bundan 25 yıl önce kütüphanenizi, en yakın arkadaşınızı, en sevdiğiniz oyunu, spor hocanızı, bankanızı, alışveriş merkezinizi, sinemanızı kısaca dünyayı cebinizde taşıyacağınızı size söyleselerdi “daha neler?” diyeceğinizi biliyorum. Ama teknoloji tüm bunları mümkün kılarak hayalin alamayacağı yerlere geldi.
Akıllı telefonların hayatımıza girdiği ilk günden beri her gün “artık bu da olmaz” diyebileceğimiz sayısız yenilik o küçücük cihazın içinde cebimize sığar oldu. O da yetmedi o akıl küpü cihazları günümüzde artık kolumuza saat yaptık. Anlayacağınız yolun başında lüks olan bu teknoloji artık birer ihtiyaç haline geldi. Evden çıkarken yeri geldiğinde cüzdanını unutup almak için geri dönmeyen biz telefonumuzu evde unuttuğumuzda telaşa kapılır olduk. Gelişen teknolojiyle birlikte artık sağlığımızı da bu sihirli kutuya teslim eder hale geldik. Çok değil, kısa bir süre önce dünyanın en önemli teknoloji markasının herkesi günlerce kuyrukta bekleten yeni akıllı telefon ve akıllı saat modeli sağlığımıza da el attı.
SAĞLIĞINIZIN KONTROLÜ ARTIK SİZİN ELİNİZDE
İnsanları sağlık yolculuğunda sadece bir yolcu olmaktan çıkarıp, anlamlı ve uygulamaya geçirilebilen bilgilerle kontrolü ellerine almalarını sağlayan özellikler mevcut bu yeni akıllı telefonlar ve saatlerde. Dünyayı cebimize sığdırdığımız bu teknoloji artık hem elimizde hem kolumuzda ve sağlığımızın takibi de ona emanet. Neler yapmıyor ki bu akıllı cihazlar. Gelin şöyle sıralayalım:
• Akıllı saatler sıcaklık sensörleri sayesinde her 5 saniyede bir vücut sıcaklığını ölçerek uykuda bile takip ediyor. Vücut sıcaklığında herhangi bir olumsuz durum algıladığında hemen uyarı veriyor. Gece bilek sıcaklığı genel vücut sıcaklığı için iyi bir gösterge olabilir. Uyurken kan damarlarınız genişler ve uzuvlarınıza giden kan akışı artar. Taktıktan kısa bir süre sonra akıllı saatiniz size gecelik değişimleri ve genel sağlık durumunuzla ilgili bilgileri sağlıyor.
• Cihazlar sağlık sensörleri sayesinde kanımızdaki oksijen değerini ölçüyor.
• Adet döngülerini takip ediyor.
• EKG çekebiliyor ve kalp atış hızınızı takip edebiliyor.
• Daha güçlü bir uyku takibi yaparak uyku aşamaları ve uykunuzla ilgili size daha derin bilgiler iletebiliyor.
• Tüm sağlık verilerinizi takip eden bu akıllı saatler bilgilerinizi de gizli tutuyor. İhtiyaç duyduğunuzda bu verileri uygun gördüğünüz kişilere güvenli bir şekilde PDF formatına dönüştürüp gönderebiliyorsunuz.
• Sadece sağlığınızı takip etmekle kalmıyor aynı zamanda ani bir düşme ve kaza durumunda tespit özelliği sayesinde saatiniz acil durum için yardım ekiplerine haber veriyor. Yani anlayacağınız daha düne kadar lüks olarak gördüğümüz cep telefonları ve akıllı saatler daha aktif, daha sağlıklı ve güvende olmanıza yardımcı olabiliyor. Tabii tüm bu kolaylıklar bizi sadece daha dikkatli olmak için farkındalığı artırmayı hedefliyor. Herhangi bir şüpheli sorunda mutlaka hekime danışmak ve gerekirse daha ayrıntılı tetkik yaptırmak şart.
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