Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve bazı yöneticiler arasında yaşanan teknik direktör seçimi konusunda kazanan Çebi oldu. İkinci başkan Adnan Dalgakıran'ın yanısıra bazı yöneticiler takımı Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro'ya emanet etmek istemişlerdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin projesi ise Şenol Güneş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayıp, yeni bir oluşumu başlatmaktı. Buna göre Güneş'in yardımcılarından biri de U19 takımını çalıştıran Önder Karaveli olacak. Şenol Güneş sonrası takımın başına Önder Karaveli geçecek.

RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Altyapıdaki oyuncuların durumunu en iyi bilen kişi olan Önder Karaveli, geleceğin takımının oluşturulmasında büyük pay sahibi olacak. Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro defterinin tamamen kapanmasının ardından Fenerbahçe derbisi sonrası Şenol Güneş'in isminin açıklanması bekleniyor. 69 yaşındaki teknik adamın gelecek hafta ekibiyle birlikte göreve başlaması bekleniyor.