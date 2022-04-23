Çebi, koltuğunu Yusuf'a devretti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta düzenlenen temsili devir teslim töreninde, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK-Kabataş Vakfı Anaokulu Müdürü Berna Balbay, BJK-Kabataş Vakfı İlkokul Müdürü Emre Sakarya, BJK-Kabataş Vakfı Ortaokul Müdürü Müzeyyen Yaman, Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu Öğretmeni Hasan Kartal ile Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu öğrencilerinden Ardıl Kızılboğa, Ayaz Kızılboğa, Veysi Dere, Halit Çiftçi, Cudi Tosun, Latif Çiftçi, Zana Tosun, Emine Tosun, Lavin Gökmen, Arin Tosun, Feride Çiftçi ve Hamza Çiftçi de yer aldı.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği sırada hayatını kaybeden sağlık çalışanı bir annenin oğlu olan ve kız kardeşi Beyza Dönmez ile BJK-Kabataş Vakfının Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu'ndan yararlanan Yusuf Mert Dönmez, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde, koltuğunu dünya çocukları adına bana bırakan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Anıl Cansızoğlu'na bizim gözümüzle Anıl abimize ve burada ismini sayamadığım bütün öğretmenlerime, bana bu fırsatı sundukları için teşekkürlerimi sunarım. Buradan tüm dünya çocuklarının, dünyada eşi benzeri olmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
Beşiktaş Başkanlık makamı, şerefin anlamını en güzel tanımıyla bulmuş makamlardan birisidir. Şu anda Beşiktaş Başkanı olarak yegane amacım, sporun hangi dalı olursa olsun, tarihimizden aldığımız ve 'Beşiktaşlılık Duruşu' olarak nitelediğimiz 'Hakkıyla Mücadele Edip, Şerefimizle Kazanmak' davamızdan asla taviz vermeyeceğimizdir. Sporun her dalında dostluk ve kardeşlik içerisinde Beşiktaş'ın şanlı formasını göğsümüzü gere gere tüm dünyada taşıyacağız.
Son olarak, 'İçindeki çocuğa sımsıkı sarılabilenler dünyanın tüm çocuklarına sevgiyle sarılır.' diyerek hangi yaşta olursa olsun kendini çocuk hisseden herkesin bayramını kutlarım."
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