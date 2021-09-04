A Milli Futbol Takımı bu akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçına deplasmanda çıkacak. Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek A Millilerin muhtemelen 11'i ve maç saati araştırılıyor.

CEBELİTARIK - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk olacak

Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

CEBELİTARIK - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver'in yöneteceği maç TRT 1'den naklen yayımlanacak.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11'İ

Altay

Zeki

Merih

Çağlar

Mert Müldür

Kaan

Yusuf

Cengiz

Hakan

Kerem

Kenan