Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü - ANKARA

Şehit yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da çocuklarıyla Babalar Günü'nde şehitlere dua etmek için kabristana geldi.Bazı vatandaşlar da şehit mezarlarına bakım yaparak, çiçek bıraktı.Hakkari Dağlıca'da 2015 Eylül ayında şehit olan Astsubay Okan Taşan'ın babası Bayram Taşan, her hafta oğlunu annesiyle birlikte ziyarete geldiklerini söyledi.Taşan, "Zaten biz bir hafta gelmediğimizde kendisi rüyamıza geliyor. Okan bizi Babalar Günü'nde hep arardı, günümüzü kutlardı." dedi.- "Çok isterdim, o yine benim Babalar Günümü kutlasın"Oğlu Şırnak'ta şehit olan Kamil Gülünay da, "Oğlum çok şahane bir şekilde Babalar Günümüzü kutlardı. Şöyle ki beni her zaman 12.00 ile 13.00 saatleri arasında mutlaka arardı ve 'koca çınar' diye hitap ederdi. Oğlumla diyaloğumuz çok iyiydi. Takdiri ilahi bu şekildeymiş." diye konuştu.Oğlunun kabrine hemen hemen her gün geldiklerini belirten Gülünay, "Çok isterdim, o yine benim Babalar Günümü kutlasın. Olmadı işte, biz ona geldik. Yüce Rabbim devletimize zeval vermesin, vatanımızı, milletimizi ve askerimizi korusun." dedi.- "Her şey vatan için"Hakkari Çukurca'da girilen çatışmada 23 yıl önce şehit olan oğlunu torunlarıyla ziyarete gelen baba Mahmut Aydın, duygularını şöyle dile getirdi:"Zafer olduğunda Babalar Günü daha güzel kutlanıyordu ama vatanımızın olması için de bu da şarttır. O olmazsa, biz olmazsak, siz olmazsanız bu vatan olmaz. Üzülüyorum ama vatan için de gerekli. Yapacak bir şey yok. Ne kadar olsa da evladımıza üzülüyoruz. Üzüntü ile geliyorum, dayanağımız vatan, diye kendimizi savunuyoruz. Torunlarımın bir tek amcaları vardı o da şehit oldu. Alışsınlar ve amcalarının olduğunu bilsinler, diye getiriyorum. Zafer ilk askere gittiğinde en büyük torunum 3 aylık idi. Zafer onu öperek askere gitmişti. Vatanımız, bayrağımız sağ olsun. Başka diyecek bir şey yok. Her şey vatan için."
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