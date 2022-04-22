CCI'dan sürdürülebilirlik taahhütü

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Coca-Cola İçecek (CCI), ‘Ambalaj, Su, İklim Değişikliği, İnsan Hakları, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile Toplumsal Yatırımlar’ başlıkları altındaki taahhütlerini açıkladı.

Şirket, 2030 yılına kadar çevresel alanda ambalaj, su ve iklim değişikliği, sosyal alanda ise insan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine odaklanacak.

Yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik inisiyatifleri proje olarak değil, iş yapış biçimini değiştirmek olarak ele alınacak.

Açıklanan taahhütlerin sürdürülebilir bir dünya için yapılacak tüm çalışmalara ışık tutacağı kaydedildi.

CCI'ın açıkladığı 9 taahhüt şu şekilde;

1- 2030 yılına kadar ambalajların yüzde 100'ünü geri dönüştürülebilir yapmaya devam etmek ve en az yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanmak

2- Türkiye, Pakistan ve Kazakistan’da piyasaya sürülen ambalajları toplamak ve geri dönüştürmek, diğer ülkelerde ambalaj toplama programlarına öncülük etmek ve farkındalık yaratmak

3- 2030’a kadar su verimliliğini yüzde 20 artırmak

4- Su nötrlüğünü hedeflemek ve su sıkıntısı olan bölgelerde toplum projeleri aracılığıyla su güvenliğini sağlamak

5- Tesisleri yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalıştırmak ve karbon nötr üretime geçmek

6- 2030’a kadar iş hacmini büyütürken değer zinciri boyunca mutlak karbon emisyonlarını yüzde13, litre ürün başına emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmak

7- CCI bayilerinin ve öncelikli tedarikçilerinin CCI İnsan Hakları Politikası’na yüzde 100 uyumlu olmaları için gerekli mekanizmaları oluşturmak

8- 2030 yılına kadar yeni işe alınan kişilerin yüzde 35'inin, yönetici pozisyonlarının yüzde 40’ının ve icra komitesi üyelerinin yüzde 50’sinin kadınlardan oluşmasını sağlamak

9- 2030 itibarıyla kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına odaklanan sürdürülebilir kalkınma programları ile toplam 3.5 milyon kişiye ulaşmak