ÇBK Mersin-Beşiktaş: 87-84 (MAÇ SONUCU) - Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe-ÇBK Mersin
ÇBK Mersin, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı normal süresi 76-76 biten maçta, uzatmada 87-84 mağlup ederek finale yükseldi. ÇBK Mersin, bu sonuçla finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin arasındaki Türkiye Kupası finali 5 Ocak Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe'nin ardından finale yükselen ikinci takım Beşiktaş'ı uzatma sonunda 87-84 mağlup eden ÇBK Mersin oldu.
Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki yarı final maçında ilk periyot 16-19, devre 33-39, üçüncü periyot 61-59, normal süre ise 76-76 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmada rakibine 87-84 üstünlük sağlayan Mersin ekibi adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe ile ÇBK Mersin arasında kupayı kazanan takımın belirleneceği final maçı 5 Ocak Cuma günü aynı salonda saat 19.00'da oynanacak.
Salon: Şehit Turgut Solak
Hakemler: Mehmet Şahin, Nihat Çetin, Atakan Kaymak
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Elizabeth Williams 19, Marina Mabrey 34, Derin Yaya 3, Kuanitra Holingsvorth 4, Virag Kiss 6, Melis Gücan 7, Laura Cornelius 2, Sinem Ataş 7, Meltem Avcı
Beşiktaş: Dana Evans 25, Elif Bayram 14, Tijana Krivacevic 7, Jovana Nogic 23, Yueru Li 13, Melek Uzunoğlu 2
1. Periyot: 16-19
İlk yarı: 33-39
3. Periyot: 61-59
Normal süre: 76-76