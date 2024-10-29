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        Haberler Spor Basketbol ÇBK Mersin: 80 - Bourges: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin: 80 - Bourges: 76 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa'nın Tango Bourges takımını 80-76 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:51
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        ÇBK Mersin, evinde kazandı!
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        ÇBK Mersin, Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü haftasında sahasında Fransa’nın Tango Bourges takımını 80-76 mağlup etti.

        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Martina Fanfara, Ewa Matuszzewska

        ÇBK MERSİN: Howard 29, Anderson 20, Fauthoux 9, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Johannes 10, İlayda Güner 2, Samuelson 5

        BOURGES: Okonkwo 7, Roussilier, Green 4, Filip 4, Astier 16, Guapo 10, Diaby 18, Spanou 9, Duchet 8

        1’İNCİ PERİYOT: 21-12

        DEVRE: 39-40

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-60

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 80-76

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