CSO Ada Ankara, caz serisi konserlerine aralık ayında da hız kesmeden devam ediyor. 4 Aralık'ta Kerem Görsev Trio, 10 Aralık'ta Miron Rafajlovic, 14 Aralık'ta Onur Çalışkan, 18 Aralık'ta Ozan Musluoğlu Quartet ve 28 Aralık'ta Elif Çağlar Quartet sahne alacak

CSO Ada Ankara caz serisi kapsamında 4 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'a kadar sürecek caz konserlerini sanatseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Cazseverlerin yakından takip ettiği ünlü sanatçılar cazın kalbini CSO Ada Ankara'da attıracak.

KEREM GÖRSEV TRIO CAZ DÜNYASINDA YOLCULUĞA ÇIKARACAK

CSO Ada Ankara, 2022 yılını uğurlarken, aralık ayı caz serisi konserlerinin ilkinde, Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman'dan oluşan Kerem Görsev Trio, Caz Yolculuğu konserine ev sahipliği yapıyor.

1995 senesinden günümüze kadar 18 albüm kaydı yaparak, trio için düzenlediği bestelerinden, filarmoni orkestrası aranjmanlarına kadar akustik caz müziğinin farklı formatlarını dinleyenleri ile paylaşan sanatçı cazseverlere müthiş bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

New York, St. Petersburg, Londra, Los Angeles ve İstanbul'da yaptığı kayıtlar ile ülkemizde cazın geniş bir dinleyici topluluğuna ulaşmasını mümkün kılan Kerem Görsev, 4 Aralık'ta trio konseriyle Ankaralı sanatseverler ile buluşacak.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Caz Serisi'nin ikinci konseri 10 Aralık'ta Saraybosnalı trompetçi, besteci ve multi-enstrümantalist Miron Rafajlovic ile devam edecek. Türkiye'deki ilk konserini verecek olan sanatçı, 2022'nin sonunda çıkacak 2. albümü Mediterranean Soul'dan da eserler seslendirecek.

Rafajlovic'e bu konserde piyanoda Daniel Garcia Diego, kontrbasta Reinier Elizarde El Negron ve davulda Shayan Fathi eşlik edecek. Kendini 'dünya vatandaşı' olarak tanımlayan ve farklı ülkelerde yaşamış olan Rafajlovic; cazın özünü, zarafetini ve ruhunu korurken Balkan kökleri ile şu an yaşadığı İspanya'nın kültürü olan flamenko arasındaki birliği cazseverler ile buluşturacak.

TÜRKİYE CAZ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Ülkemizi uluslararası sahnelerde başarıyla temsil eden genç klarnet virtüözü Onur Çalışkan, etnik, caz ve modernin müthiş birlikteliğini doğaçlamalarla zenginleştirdiği performansını 14 Aralık'ta CSO Ada Ankara'ya taşıyacak. Klarnet çalmaya henüz 10 yaşındayken başlayan sanatçı, müzikseverlere 2020 yılında yayınladığı albümü Esrik'ten seçtiği bir repertuvar sunacak. Çalışkan'a gitarda Efe Demiral, tuşlu çalgılarda Koray Üsgülen, kontrbasta Eren Turgut, davulda Mertcan Bilgin, perküsyonda ise Mehmet Akatay eşlik edecek.

Türkiye'nin en önemli caz sanatçılarından biri olan Ozan Musluoğlu, Türk cazının en önemli besteci ve müzisyenlerinden biri olan Tuna Ötenel'in bestelerini Londra Caz Festivali'nden sonra ilk defa Ankara dinleyicisiyle buluşturacak. 18 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak olan; saksafonda Batu Şallıel, piyanoda Uraz Kıvaner, davulda Serkan Alagök ve kontrabasta Ozan Musluoğlu'dan oluşan Ozan Musluoğlu Quartet, 78 yılından bugüne bestelenmiş Tuna Ötenel eserlerini seslendirecek.

Türkiye'nin önde gelen caz solistlerinden Elif Çağlar ile piyanoda Can Çankaya, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu'ndan oluşan Elif Çağlar Quartet, 28 Aralık'ta Mavi Salon'a konuk olacak. Elif Çağlar'ın kendi albümlerinden parçalar ve caz klasiklerin oluşan bir repertuvarla cazseverlerin karşına çıkacak dörtlü yılın son caz etkinliği olacak.