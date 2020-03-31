Cazın ev hali

30. Akbank Caz Festivalinin 'Yıl Boyu Caz' konserleri 'Evin Caz Hali' konserleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde davul ve performans sanatçısı Berke Can Özcan ile başlayan seri Çağrı Sertel, Ozan Musluoğlu, Barış Demirel - Efe Demiral, Ece Göksu - Can Çankaya ve Serhan Erkol ile nisan ayında devam edecek.

Konserler, akşam 19.00'da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı yayınlanacak.

Instagram http://instagram.com/akbanksanat

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ

1 Nisan Çarşamba: Çağrı Sertel - Piyano

10 Nisan Cuma: Barış Demirel / Efe Demiral - Gitar - Trompet

17 Nisan Cuma: Serhan Erkol - Saksafon

24 Nisan Cuma: Ece Göksu / Can Çankaya - Vokal – Piyano

8 Mayıs Cuma: Ozan Musluoğlu - Kontrbas