ENKA Sanat, konser ve tiyatro etkinliklerine “çok şey var” mottosu ile hız kesmeden devam ediyor. İlk konserini 10 yaşında veren Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar, 30 Kasım Salı günü saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak.

Kontrbas sanatçısı Ozan Musluoğlu ve Türkiye’nin en tanınmış caz davulcularından Ferit Odman’ın eşlik ettiği Hakan Başar Trio jazz, blues, latinjazz, souljazz, gospel ve post bop tarzı parçalarıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.